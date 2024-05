Chacina em festa de aniversário deixa crianças e adulto mortos

Uma chacina em uma festa de aniversário deixou três mortos e feridos em um sítio, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na noite desta última quinta-feira (23). De acordo com da Polícia Militar da região, o aniversariante Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de 9 anos, o pai dele, Felipe Moreira Lima, de 26, e a prima Laysa Emanuele, de 11, estão entre as vítimas do atentado. Uma adolescente de 13 anos e duas mulheres de 19 e 41 anos foram feridas e levadas a um hospital da região.

VEJA MAIS

Outras duas pessoas foram baleadas, socorridas e levadas para unidades de saúde, segundo a corporação policial. A PM também informou que três homens, ainda não identificados, são suspeitos do crime. Eles chegaram de carro, dois entraram no local e começaram a atirar nos convidados. O alvo da execução era o pai do aniversariante.

Ainda segundo a PM, a motivação do crime está ligada a uma guerra de tráfico de drogas no bairro Morro Alto, em Vespasiano, Belo Horizonte. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada para analisar a cena do crime e encaminhar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

Felipe foi baleado ao menos 12 vezes. Os líderes do tráfico do bairro queriam que o homem comercializasse os entorpecentes fornecidos por eles, mas o pai de Heitor já tinha um fornecedor e não queria aceitar a oferta dos traficantes do Bela Vista. Felipe e a família estavam recebendo ameaças de morte há pelo menos três meses.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)