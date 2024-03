Mulher sobrevive a chacina, durante aniversário, ao se trancar em banheiro com as filhas

Na noite do último sábado (02), membros de uma facção criminosa invadiram uma festa de aniversário que ocorria em uma residência localizada na cidade de Cascavel, no litoral cearense, e assassinaram a tiros quatro pessoas. Na ocasião, uma mulher e suas duas filhas conseguiram se salvar após se trancarem no banheiro do local.

As vítimas foram identificadas e um deles possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo.

VEJA MAIS

“Logo após os tiros, ela saiu do banheiro e viu seu marido e seus amigos caídos ao solo”, diz um trecho do relatório policial sobre a chacina.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas foram baleadas principalmente na cabeça. Logo após o crime, a casa onde houve o crime foi pichada com mensagens que fazem referência a uma facção, o que aponta indícios de que as mortes foram motivadas por confronto entre grupos criminosos rivais.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com