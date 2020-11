Criança e outras seis pessoas são mortas em chacina

Sete pessoas foram assassinadas, incluindo uma criança, durante uma chacina na madrugada desta quinta-feira (26), ne localidade de Ouro Preto, no distrito de Pedra e Cal, em Ibaretama, a 130 km de Fortaleza.

De acordo com apuração da delegacia de Quixadá, homens encapuzados e armados entraram pelos fundos da casa e começaram a atirar. A Secretaria da Segurança informou que as equipes que estão no local estão colhendo os dados das vítimas.

Uma moradora afirmou que homens armados deram ordem para entrar no local. Uma mulher, que seria proprietária da casa, tentou impedir os suspeitos e foi a primeira a ser morta. Logo em seguida, os atiradores mataram outros cinco homens e a criança que estavam dentro da residência.

A Secretaria da Segurança Pública, por meio de nota, informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul), da Polícia Civil, e da Coordenadoria de Inteligência da pasta foram deslocadas até Ibaretama para, junto com a equipe da Delegacia Regional de Quixadá, efetuar os levantamentos sobre as mortes registradas na cidade.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas também atua na região. Pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), além do trabalho do Policiamento Ostensivo Geral (POG), também atuam equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi/Cotar).

Essa é a segunda chacina registrada em menos de dois meses no Ceará.