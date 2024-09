‘Cebola’ morre no hospital após sofrer ataque a tiros em frente a casa onde morava em Santarém

Um homem identificado como Matheus Sousa, conhecido como “Cebola”, foi morto a tiros na última quarta-feira (11) em Santarém, no oeste paraense. O caso ocorreu na rua Plácido de Castro, no bairro Carananzal. Informações de testemunhas que estavam no local do homicídio apontam que dois elementos em uma motocicleta chegaram atirando contra a vítima, que estava sentado na frente da casa onde morava.

Em imagens que circulam pelas redes sociais é possível observar que suspeitos chegaram na motocicleta e pararam próximo a Matheus. Nesse momento, um dos suspeitos desceu do veículo e disparou pelo menos três tiros contra a vítima. Ainda no local do crime, moradores correram para socorrer a vítima e tentaram estancar o sangramento até a chegada do Samu.

Após ser atingido, Cebola chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). E ainda foi encaminhado a um pronto-socorro da região com ferimentos graves. Poucas horas após dar entrada no local, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até o momento, as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. Os suspeitos do homicídio, que fugiram após efetuar os disparos, também não foram localizados e identificados. A Polícia Militar foi acionada e segue realizando buscas para capturar os envolvidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.