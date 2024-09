Homem é preso em Marabá por estelionato com PIX falso em hotel

Um homem identificado como Valdemir da Cruz Pinho Júnior foi preso na tarde de quarta-feira (11), por volta das 15h30, pelo crime de estelionato em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se hospedou em um conhecido hotel no bairro Amapá, localizado no Núcleo Cidade Nova, onde efetuou o pagamento com um PIX falso no valor de R$ 506,00.

A ação policial foi iniciada após funcionários do hotel perceberem o golpe e acionarem as autoridades. Após buscas pelo Núcleo Cidade Nova, Valdemir foi localizado e encaminhado para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.

Durante a investigação, a polícia constatou que Valdemir já havia sido preso há menos de quatro meses, no dia 23 de maio deste ano, também em Marabá, sob a suspeita de ter realizado compras com comprovantes falsos em uma loja de grande porte. Na ocasião, a prisão ocorreu após o entregador das mercadorias chegar à residência de Valdemir, acompanhado por uma viatura policial, que efetuou a prisão no momento da entrega.

O suspeito permanece à disposição da justiça para responder pelo crime de estelionato.