Elvis é assassinado com tiros na cabeça por dupla de moto, em Marabá

Atingido com três tiros na cabeça por dois homens em uma moto, Elvis Soares Pereira, de apenas 25 anos, morreu na quarta-feira, 11, em Marabá. O jovem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu e veio a óbito. Os responsáveis e a motivação do homicídio ainda são desconhecidos e estão sendo investigados pela Polícia Civil.

O crime aconteceu na Transamazônica, altura do bairro Cidade Nova, especificamente no final da Rua Circular. Segundo testemunhas, os algozes estavam em uma motocicleta vermelha e fugiram rapidamente após o crime. Elvis recebeu primeiros socorros no 5º Grupamento de Bombeiro Militar de Marabá e, em seguida, foi levado ao hospital.

Comunicada, a equipe de plantão da Polícia Civil foi até a unidade de saúde para verificar o estado de saúde de Elvis e foi informada pela equipe médica de que a vítima estava em estado gravíssimo. Na madrugada de quinta-feira (12), o irmão do jovem, Hercules Soares Pereira, compareceu à 21ª Seccional para comunicar o falecimento.