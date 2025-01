'Ceará' morre carbonizado após casa de madeira pegar fogo em Marituba

Um homem, identificado apenas como Gilvan, morreu carbonizado depois que uma casa de madeira pegou fogo na madrugada desta terça-feira (28/1), na Comunidade Patativa, no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, a vítima, que era conhecida pelo apelido de “Ceará”, seria um possível morador da residência.

O acionamento do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) veio pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), por volta de 1h30. Uma guarnição se deslocou até o local para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que já estava trabalhando para apagar as chamas.

Depois que o incêndio foi controlado, os bombeiros encontraram o corpo de Gilvan. Em seguida, a Divisão de Homicídio, da Polícia Civil, foi até o local, juntamente com a Polícia Científica (PCEPA), para investigar o caso. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Decoville investiga as circunstâncias da morte e que perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso.