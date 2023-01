'Cavalo Manco' é morto a tiros enquanto andava de bicicleta na BR-316, em Santa Maria do Pará

Um homem, identificado apenas pelo apelido de “Cavalo Manco”, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (23) enquanto andava de bicicleta na rodovia BR-316, no bairro Trecho Seco, distante do centro da cidade de Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. A polícia não soube esclarecer o que teria motivado o homicídio.

O crime teria ocorrido, por volta de 10h30, perto de um lixão, nas proximidades de onde a vítima morava.

O 42º Batalhão, da Polícia Militar, foi acionado ao caso. Assim que os militares chegaram no local do crime, encontraram "Cavalo Manco" morto perto de uma bicicleta de cor branca. O rapaz vestia uma camisa preta, de manga florida e bermuda escura.

Os policiais encontraram cápsulas de espingarda ao lado do corpo do ciclista. Um boné preto foi achado também perto do cadáver contendo dois buracos. De acordo com a PM, a vítima foi baleada nas costas e na cabeça, o que pode indicar que os disparos de arma de fogo acertaram o boné.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.