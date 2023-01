Homem é morto com golpes de tijolo e de faca em Marabá

Leonardo Cardoso da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto, em via pública, no domingo (22), em Marabá, no sudeste do Estado do Pará. O crime ocorreu por volta de 21h30, na rua Gaivota, no bairro São Félix I. As informações são do portal Debate.

O corpo de Leonardo Silva apresentava sinais de pancadas e golpes de faca na região da cabeça. Ao lado do cadáver, havia um tijolo que, provavelmente, foi utilizado para esmagar a cabeça do rapaz. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local do crime e acionou a Polícia Científica.

No endereço onde houve o crime, prevaleceu a conhecida "lei do silêncio": com medo de possíveis represálias de quem praticou o homicídio,as pessoas preferiram não dar informações sobre as circunstâncias do assassinato. Segundo a Polícia Militar, a vítima era usuária de drogas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de perícia médica. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar a morte de Leonardo Silva.