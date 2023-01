Homem é assassinado a tiros no Curuçambá, em Ananindeua

A Polícia Civil investiga o assassinato de Alan Soares de Souza, crime praticado no Município de Ananindeua, na Grande Belém, no sábado à noite. De acordo com a PC, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica e a Divisão de Homicídios de Belém foram acionadas para realização dos primeiros levantamentos sobre o crime.

As primeiras informações sobre esse homicídio são de que Alan foram de que baleado em um carro de passeio, na área do Conjunto Residencial Roraima Amapá, na travessa Anemutu, no final da linha de ônibus Paar - São Brás, no Curuçambá. Ele teria sido morto com quatro disparos de arma de fogo.

Versões

No entanto, há mais duas versões para a morte de Alan. Uma delas é de que dois homens chegaram em uma moto ao local onde se encontrava o homem. Encapuzados, os dois teriam feito disparos contra Alan.

Outra versão é de que os autores do homicídio teriam chegado até a vítima por meio de um carro. E uma outra versão é de que no local da ocorrência teria havido uma troca de tiros entre pessoas em moto, e, então, ocorreu a morte de Alan, cujo corpo foi coberto perto de um gramado à beira da pista.

A Polícia Civil reforça que informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181, com sigilo garantido.