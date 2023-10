'Cavalinho' é morto a tiros às margens de estrada na zona rural de Abaetetuba

Um homem identificado apenas pelo apelido “Cavalinho” foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (4), às margens de uma estrada no KM 10 da Colônia Nova, zona rural do município de Abaetetuba, nordeste paraense. De acordo com informações que circulam em grupos de trocas de mensagens, o homem teria sido reconhecido como morador do KM 54 da Alça Viária e, supostamente, praticava assaltos contra motoristas de caminhões que trafegam diariamente naquela região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída ao chão, pedindo socorro. “Cavalinho” teria dito aos moradores que havia sido vítima de um assalto e acabou baleado. Por meio de um áudio, uma mulher pede ajuda: “A gente acabou de encontrar esse rapaz, ele foi atirado, ele está falando que assaltaram ele. Só que aqui não pega área. Só Wi-Fi. Se tiver como alguém ligar para a polícia ou ambulância”.

Em outra gravação, uma mulher conta que estava chegando em casa, quando avistou o homem. “A gente estava chegando da cidade, ele começou a gritar, se jogou na frente da moto, pedindo ajuda para nós. Meu marido me deixou aqui na porta de casa e voltou para ver o que era. Ele estava todo atirado. A gente veio chamar o pessoal daqui para ajudar, aí a gente chegou lá, ele falou que ele foi assaltado. Só que o pessoal disse que ele era assaltante de caminhão, que ele era lá do quilômetro 54 da Alça Viária. Falaram q​ue ele já faleceu”, narrou a mulher. Também por meio de áudio, um homem afirma: “Não foi nada de assalto. Ele devia. Ele era o assaltante”.

A Redação Integrada de O Liberal acionou as autoridades policiais em busca de mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não obteve retorno.