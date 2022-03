​Caso Yasmin: reunião deve definir os detalhes da reconstituição da morte da influencer

Está marcada para a próxima sexta-feira (1º) a reunião que deve tratar dos últimos detalhes para a realização da reconstituição da morte da influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo. Uma fonte ouvida pela reportagem de OLiberal.com, ligada ao grupo convocado para a reunião, informou que ainda não há informações se o encontro será remoto ou presencial.

Devem participar da reunião os advogados das partes envolvidas, Polícia Científica, Polícia Civil e demais órgãos de segurança. A reprodução simulada do caso Yasmin é um dos momentos mais aguardados tanto pela família quanto pelas testemunhas e suspeitos. O encontro acontece às vésperas da morte da influenciadora completar quatro meses sem respostas.

Relembre o caso Yasmin

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro do ano passado, durante um passeio de lancha pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas a bordo. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influenciadora, Eliene Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões para o que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influenciadora declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido.