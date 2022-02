Caso Yasmin: equipes fazem visita técnica ao local onde deve ocorrer a reconstituição do caso

A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou, na tarde desta quarta-feira (23), que enviou pela manhã uma equipe de profissionais ao local onde o corpo da jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo foi encontrado às 12h40 do dia 13 de dezembro do ano passado. Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros também estiveram presentes.

O objetivo da visita técnica é fazer o reconhecimento do local onde, em breve, deve ser realizada a reconstituição do caso. A reprodução simulada dos fatos deve ajudar as autoridades policiais a entenderem as circunstâncias que levaram a influenciadora a cair nas águas do rio Maguari.

Relembre o caso Yasmin

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro do ano passado, durante um passeio de lancha pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas a bordo. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influenciadora, Eliene Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões para o que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influenciadora declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido.