Caso Yasmin: Advogado rebate acusações de colegas

Com sete anos de atuação como advogado criminalista, em Belém, Luiz Araújo assegurou, na noite de terça-feira (22), que tem clareza do que pode ou não falar quando está trabalhando profissionalmente. Ele defende a família da jovem Yasmin Cavaleiro de Macedo, cuja morte, em 12 de dezembro do ano passado, permanece em mistério até hoje. Hoje, ele foi acusado de infringir o Código de Defesa dos Advogados por sua conduta no caso.

"Estou tranquilo de não infringir o Código de Ética da OAB Pará. Eu posso criticar a conduta dos acusados dentro dos autos, e foi isso o que aconteceu porque o empresário Lucas Magalhães agiu errado. Eu posso falar dos envolvidos e não dos advogados. O empresário Lucas negou (em depoimento à Polícia Civil) que portava arma dentro da lancha, mas na Marinha ele assumiu, portanto é um mentiroso, um criminoso e isso eu vou continuar repetindo", afirmou Luiz Araújo.

Ele enfatizou que é o atual vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem do Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB). E disse também que até esta noite de terça-feira não tomou conhecimento da representação feita contra ele junto à OAB Pará, por conduta incorreta, pelos advogados Antônio Tourão e Paulo Maia.

"Não sei o teor dela (representação) e, quando eu souber, só posso me manifestar dentro do âmbito da Ordem dos Advogados, pois me causa estranheza o fato dos advogados não só terem representado contra mim, mas como estarem agora dando ampla divulgação para acusação que eles me fazem. Isso fere o Código de Defesa da OAB", enfatizou Araújo.

Ele fez questão de ressaltar que não repreendeu em nenhum momento a atuação dos dois advogados que representaram contra ele, ao contrário, até teria dito que eles conduzem o caso de forma profissional.

Araújo disse ainda que tem liberdade de atuação profissional e sabe de suas prerrogativas. "Não vou me calar diante desta intimidação, porque é assim que estou vendo esse ato de representação contra mim. Estou tranquilo, isso não me abala nem vai limitar em nada o meu trabalho. Vou continuar atuando com rigor. Não tenho medo de desagradar quem quer que seja mesmo colegas ou envolvidos neste caso", disse o criminalista.

"Nós trabalhamos com provas, fatos, mas não podemos dar nenhum tipo de opinião pessoal acerca de casos. E foi exatamente esse o problema que o nosso colega incorreu”, explicou o advogado Paulo Maia.