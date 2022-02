Caso Yasmin: polícia fecha 1ª fase da investigação com 50 depoimentos e volta a pedir reconstituição

A Polícia Civil informou que concluiu a primeira fase das investigações sobre o caso da morte da influencer e universitária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, ocorrida em 12 de dezembro passado, durante passeio de lancha no Rio Maguari. De acordo com a Divisão de Homicídios (DH), mais de 50 pessoas prestaram depoimento e foram realizadas diversas análises periciais que foram incluídas no inquérito policial.

"A Divisão de Homicídios, vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), concluiu a primeira fase das investigações. Mais de 50 pessoas prestaram depoimento e foram realizadas diversas análises periciais que foram incluídas no inquérito policial. A Polícia Civil, com base em todas as informações colhidas, requisitará à Polícia Científica do Pará (PCP) a reconstituição do fato", informou a corporação em nota publicada nesta quarta-feira (09).

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na embarcação.