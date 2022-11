Caso Geordana: Justiça condena ex-namorado acusado de matar modelo a 23 anos de prisão

O réu Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, que responde pelo assassinato da modelo Geordana Natally Sales Farias, foi condenado a 23 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, nesta segunda-feira (21), durante julgamento no Fórum de Justiça de Ananindeua. Por ser réu confesso, houve a diminuição da pena em um ano. É necessário o cumprimento de 40% da condenação, o equivalente a 9 anos e 2 meses, para o acusado progredir ao regime semiaberto.

A sessão do tribunal do júri, que teve mais de 12 horas de duração, foi presidida pelo juiz Cristiano Magalhães Gomes, que substituiu a juíza Fabíola Urbinati Majora Pinheiro. Também participou da audiência promotora de justiça Vyllia Sereni. Segundo as assistentes de acusação Lorena Azevedo e Juliana Nunes, a pena foi considerada grave, apesar do acusado ser réu primário, ter bons antecedentes criminais, trabalho e moradia fixa.

Durante o julgamento, sete testemunhas foram interrogadas, cinco de acusação e duas de defesa. Na época, Lúcio era ex-namorado da vítima. Ele foi preso logo após o crime e indiciado por feminicídio.

Nas redes sociais, Guilherme Farias, pai da vítima, comentou sobre o julgamento. “A sociedade precisava de resposta. Não vai trazer ela de volta, o feminicídio também não vai acabar, mas que sirva para alguma coisa”, comentou. Em determinado momento, definiu a perda da filha como “sonhos interrompidos”. .

Relembre o caso Geordana

Aos 20 anos, a modelo Geordana Natally Sales Farias foi morta a facadas pelo ex-namorado Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, de 22 anos, no dia 1º de setembro do ano passado, em uma passarela que dá acesso às WEs 82 e 83, no conjunto Cidade Nova VI, em Ananindeua.

De acordo com a família da vítima, o jovem não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, Lúcio teria marcado um encontro com a moça na casa dele. Os dois chegaram a dormir juntos.

Por volta das 5h da madrugada do dia 1º, o casal teria iniciado uma discussão e Geordana saiu da casa do ex-namorado. No percurso houve luta corporal entre os dois, e Geordana foi atingida com várias facadas no pescoço e no rosto. Lúcio também ficou ferido, mas conseguiu fugir