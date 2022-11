Caso Geordana: ex-namorado e acusado de matar modelo passa por julgamento nesta segunda (21)

O réu Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, que responde pelo assassinato da modelo Geordana Natally Sales Farias em prisão preventiva, está sendo julgado, nesta segunda-feira (21), no Fórum de Justiça de Ananindeua.

Durante o julgamento, sete testemunhas serão interrogadas, cinco de acusação e duas de defesa. A expectativa é que o resultado seja divulgado até o final desta segunda.

Na época, Lúcio era ex-namorado de Geordana. O reu foi preso logo após o crime e indiciado por feminicídio.

Relembre o caso Geordana

Aos 20 anos, a modelo Geordana Natally Sales Farias foi morta a facadas pelo ex-namorado Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, de 22 anos, no dia 1º de setembro do ano passado, em uma passarela que dá acesso às WEs 82 e 83, no conjunto Cidade Nova VI, em Ananindeua.

De acordo com a família da vítima, o jovem não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, Lúcio teria marcado um encontro com a moça na casa dele. Os dois chegaram a dormir juntos.

Por volta das 5h da madrugada do dia 1º, o casal teria iniciado uma discussão e Geordana saiu da casa do ex-namorado. No percurso houve luta corporal entre os dois, e Geordana foi atingida com várias facadas no pescoço e no rosto. Lúcio também ficou ferido, mas conseguiu fugir.

O acusado foi detido em sua casa, horas depois, pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. Ferido, ele foi levado para receber atendimento na UPA e depois encaminhado para a Seccional Urbana da Cidade Nova.

Geordana tinha medida protetiva contra o acusado desde maio de 2021, quando registrou ocorrência contra o ex-namorado, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Ananindeua. Lúcio foi indiciado por feminicídio.