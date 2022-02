Caso Eduardo Ramos: depoimento de modelo esposa de vereador, na Delegacia da Mulher, é adiado

O depoimento de Izabelle Pereira, estudante de Medicina Veterinária e modelo, no caso Eduardo Ramos, foi adiado. A moça teria sido agredida pelo marido, o vereador Diego Alves (PSDB de Ananindeua), após ser flagrada com o jogador em um motel. Ela seria atendida nesta segunda-feira (21), na Divisão Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), mas ainda está fora da cidade em uma viagem.

A delegada Emanuela Amorim confirmou que o jogador retirou a queixa contra o vereador ainda na sexta-feira, após ter registrado um boletim de ocorrência no qual o acusava de ter espancado Izabelle. Por enquanto, o depoimento da moça não tem data marcada. A delegada disse que o bem-estar dela é prioridade neste momento, já que a suposta vítima está muito abalada com a repercussão do caso.

