Casal tenta roubar lotérica e foge com moto de cliente em Icoaraci

A tentativa de assalto a uma casa lotérica, na Vila Sorriso, no distrito de Icoaraci, em Belém, foi registrada pelo circuito de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a ação de um casal de criminosos que, durante a fuga, ainda roubaram a moto de um cliente que chegava ao local no início da manhã da última quinta-feira (9). Com informações do site Ver-O-Fato.

O vídeo mostra que antes de agir, a dupla aguardou pela abertura do estabelecimento e não se intimidou com a movimentação de pedestres na parada de ônibus, localizada em frente à casa lotérica. Quando a funcionária ainda está abrindo o local, a mulher chega armada e anuncia o assalto, enquanto o homem, do lado de fora, dá cobertura.

Testemunhas informaram que o casal não conseguiu levar nada da lotérica, pois a funcionária teria ficado nervosa e, assim, não conseguiu abrir a porta que dá acesso à parte onde fica o caixa com dinheiro. O sistema de segurança também mostra que a assaltante mira a arma contra a funcionária.

Enquanto a parceira tenta roubar a lotérica, o companheiro dela faz a cobertura, alguns clientes que chegavam ao local, mas que não perceberam a ação dos criminosos, também foram abordados e ameaçados. As imagens também mostram que um possível cliente chega de moto e acaba sendo abordado pelo casal de assaltantes, que leva o veículo dele e foge.

A fuga dos criminosos foi registrada por um motorista. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Moradores da área afirmam que assaltos são constantes na localidade.