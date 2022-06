PRF prende homem durante assalto com refém em Altamira

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um assaltante em flagrante que manteve um motorista como refém dentro do veículo da vítima, na cidade de Altamira. O caso aconteceu nesta quarta-feira (8), quando uma equipe da PRF saia de uma reunião juntamente com o chefe da delegacia agrária. Eles foram surpreendidos com a parada brusca de um veículo na via. Houve uma ação rápida da PRF, que conseguiu a liberação da vítima.

Na ocasião do ocorrido, estavam o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Pará, Carlos André Costa, juntamente com o chefe da delegacia da PRF. Ao presenciarem a freada brusca, viram que o condutor estava como refém, tendo uma arma de fogo apontada para a cabeça por um homem que estava sentado no banco traseiro do veículo.

De acordo com a PRF, os policiais agiram na situação e, mediante negociação, a vítima foi libertada.

Segundo informações da polícia, o homem havia roubado jóias e um revólver calibre 38 contendo 5 munições, que foram apreendidos.

O homem de 25 anos foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Seccional Urbana de Altamira.