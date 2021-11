Assalto com refém: após negociação, bandidos se entregam no Guamá

Quatro pessoas foram feitas reféns, em uma loja de departamentos, no bairro do Guamá, em Belém. Na manhã desta quarta-feira (17), quatro criminosos entraram na loja para roubar o estabelecimento. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local e foi acionada. O assalto foi frustrado e a negociação pela rendição dos bandidos iniciou por volta das 10h. O bando estava em duas motos. A dupla que ficou e a moto que estava com ela foram apreendidas, junto com as armas usadas.

Todos os reféns foram liberados após quase uma hora de negociação. Os dois criminosos foram presos. Dez viaturas da PM e da Rotam fecharam o perímetro, na avenida José Bonifácio, enquanto as negociações ocorrem. Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar foi designada para atender as vítimas. Familiares dos criminosos foram chamados para ajudar na rendição dos assaltantes e acompanharam o encerramento do caso. Ninguém se machucou durante o caso.