Assalto à farmácia termina com trabalhador e suspeito mortos em Abaetetuba

Um assalto à uma farmácia de Abaetetuba terminou com duas pessoas mortas nesta terça-feira (7), no município do Baixo Tocantins. O caso ocorreu por volta das 13h30, na avenida São Paulo, próximo à uma escola.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o assalto foi anunciado no início da tarde, quando Ediney da Silva Santos chegou de moto ao estabelecimento comercial. Ele estava tomando pertences de um cliente do estabelecimento, quando o vendedor de churrasco Jefferson Roberto Moraes Rodrigues, interveio na tentativa de desarmar Edney. Houve luta corporal e Edney atirou contra Jefferson, que morreu, de imediato.

Com a morte do vendedor de churrasco, Ediney tratou de sair da farmácia. Ele levava o que conseguiu tomar das pessoas, na farmácia, quando foi atingido por tiros. Populares afirmaram que o atirador foi um homem que trabalha como segurança da farmácia. Este terceiro homem não teve o nome divulgado e, segundo a PM, até então não foi localizado.

Ediney também não resistiu aos ferimentos à bala e morreu pouco tempo depois de ter assassinado Jefferson. As pessoas, que costumam circular por este quarteirão da avenida São Paulo, contaram aos policiais militares, que Jefferson trabalhava em sua barraca de churrasquinhos em espetos, praticamente ao lado da farmácia e não se conformou ao ver o estabelecimento sendo assaltado.

Os dois homicídios devem ser investigados pela Delegacia de Polícia Civil, que pertence à 4ª Regional Integrada de Polícia Civil, que abrange municípios da região do Baixo Tocantins.