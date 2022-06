Santa Izabel: Dois assaltantes trocam tiros com a polícia e morrem antes de invadir agência bancária

Dois supostos assaltantes morreram durante uma intervenção policial, na madrugada desta segunda-feira (6), no município de Santa Izabel, nordeste do Pará. Um terceiro suspeito conseguiu empreender fuga para uma área de mata e não foi localizado. O trio estava próximo de uma agência bancária no centro da cidade.

A suspeita da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, é de que os suspeitos se preparavam para invadir a instituição financeira, além de outros estabelecimentos comerciais localizados nas imediações.

Na ação da PM, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e uma cartucheira calibre 36. Também foram apreendidos um colete balístico, duas lixadeiras, discos de corte, uma furadeira, alicate, corda e uma manta térmica.

Após a denúncia de movimentação suspeita na área da agência bancária, as guarnições iniciaram o cerco policial e avistaram os criminosos. Ao perceberem a aproximação da PM, os supostos assaltantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção da Polícia Militar. Os militares revidaram e acabaram alvejando dois suspeitos, que foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar. Não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito, segundo a polícia.

O terceiro homem envolvido na ação suspeita fugiu. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel, responsável por conduzir as investigações.