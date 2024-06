Casal suspeito de assaltar farmácia em Belém é preso em Santa Catarina

Um casal suspeito de assaltar uma farmácia em Belém foi preso pela Polícia Civil do Pará (PCPA), nesta sexta-feira (14), em Santa Catarina. Segundo a PC, o crime ocorreu em março deste ano, no estabelecimento localizado no bairro de Nazaré, na capital paraense, quando duas pessoas armadas levaram R$ 2 mil e pertences dos funcionários. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

As investigações do crime aconteceram logo após o roubo. Além do dinheiro e pertences dos trabalhadores da farmácia, foi roubado um veículo de uma cliente que se encontrava no local na hora do assalto.

“A Polícia Civil do Pará não mede esforços para fazer justiça e garantir a segurança da população. Uma resposta eficaz ao trabalho da PCPA realizando no Estado de Santa Catarina, com o apoio e integração das forças de segurança, como a Polícia Militar de Santa Catarina”, pontuou o delegado-geral da PCPA, Walter Resende.

A captura do casal suspeito envolvimento no caso foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculado a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Os presos foram apresentados na delegacia e foram reconhecidos por outros roubos praticados em Belém. As medidas cabíveis serão tomadas e eles ficarão à disposição do Poder Judiciário.