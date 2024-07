Casal é preso em Belém suspeito de receptação, associação criminosa e lavagem de dinheiro

Casal é preso suspeito de receptação qualificada, associação criminosa e lavagem de dinheiro no bairro da Cabanagem em Belém. A ação ocorreu na sexta-feira (28/06), no âmbito da operação “Pertinax Receptio”, deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia da Cabanagem. Durante a operação, foram coletadas provas que apontam que o casal teria movimentado, em sete meses, cerca de R$ 77.500,00.

Segundo a PC, as investigações apontaram que o casal recebia celulares, produto de roubo e furto, e restauravam as configurações originais dos aparelhos. Posteriormente, os itens eram ofertados para venda em sites e aplicativos, usando perfis falsos.

“Está operação é mais uma resposta da Polícia Civil no combate à criminalidade que de forma exitosa e eficaz tem coibido ações e desarticulado grupos criminosos”, declara o delegado-geral, Walter Resende.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos seis telefones celulares na casa onde o casal morava. Destes, foram confirmados, através do sistema IMEIGuard, que um aparelho iPhone foi roubado no início do mês de maio. Os demais telefones irão passar por extração de dados e coleta de novos elementos de prova, conforme ordem judicial deferida em conjunto com a busca.

Crimes

Além dos crimes, apurados no inquérito que fundamentou o pedido de busca e apreensão, o casal foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. No local ainda foram apreendidos um HD externo, vários cartões de contas bancárias e um veículo da marca Jeep Renegade, que era usado pelo casal e que possivelmente foi adquirido com dinheiro advindo das ações ilícitas.

As investigações terão continuidade, para identificar os demais integrantes da associação criminosa. Novos inquéritos serão instaurados para apurar as vendas de celulares individualizadas. Após a conclusão, o casal foi encaminhado para o Sistema Penitenciário e está à disposição da justiça.