Casa pega fogo no distrito de Outeiro na manhã desta segunda-feira (14)

Um incêndio é registrado na manhã desta segunda-feira, 14, em uma casa, aparentemente de madeira, na rua São Marcos com travessa Hélio Emanajás, no distrito de Outeiro, na Grande Belém. Policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já estão no local prestando apoio aos moradores.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o desespero da população diante do incêndio. Comentários na gravação também sugerem que as chamas estejam atingindo mais de uma residência.

A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil, Administração Regional de Outeiro (Arout) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa), divulgou um comunicado, informando que "não foi acionada para uma situação de incêndio ocorrida em Outeiro. No entanto, a Arout levanta o caso para ajudar com as medidas necessárias".

O informe destaca ainda que a Defesa Civil de Belém, sempre que acionada, "informa que comparece imediatamente em locais atingidos. No caso em tela, até o presente momento, ela não foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) ou pela parte atingida. A Defesa ressalta que os acionamentos emergências devem ser feitos por meio de ligação para o 190 ou pelo plantão (91) 98439-0646. Destaca-se que quando a Defesa Civil é acionada, ela faz somente as vistorias técnicas e aciona a Funpapa, que realiza o serviço de assistência social às vítimas".