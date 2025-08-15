Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Casa de madeira é totalmente destruída por incêndio no bairro do Barreiro, em Belém

Segundo moradores, a residência estava desocupada e ninguém se feriu

O Liberal
fonte

Comunidade ajudou para apagar o fogo que atingiu a casa (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Na manhã desta sexta-feira (15), um incêndio atingiu uma casa de madeira na passagem Stélio Maroja, no bairro do Barreiro, em Belém. Segundo relatos de moradores, a casa estava desocupada e não houve feridos. Ao identificar o fogo, as pessoas se reuniram para apagar as chamas até o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) chegar ao local.

De acordo com a moradora Karol Damasceno, o incêndio ocorreu por volta das 10h da manhã e uma das hipóteses é que o incêndio surgiu com uma queima de lixo no terreno. "É uma casa desocupada e as pessoas estavam limpando o terreno. Mas, infelizmente, a casa é velha, tinha muito tecido e o fogo se expandiu", relatou.

Em sua maioria, o incêndio foi apagado pelos próprios moradores, que jogaram água com baldes, até a chegada dos bombeiros, de acordo com a doméstica Maria do Socorro Damasceno. “Agradeço a todas as pessoas que ajudaram. Era gente com balde, subindo no tijolo para ajudar a apagar. O desespero foi tanto que quando os bombeiros chegaram já havia amenizado o fogo”, contou a moradora.

Ainda segundo os moradores, não houve feridos. Karol Damasceno conta que o proprietário do terreno ficou preso ao tentar apagar o fogo, mas não foi atingido. “O dono do terreno ficou preso lá atrás para tentar apagar o fogo, mas ficou tudo bem”, relata.

A redação de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) e aguarda resposta.

