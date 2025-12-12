Localizados os corpos de adolescentes que se afogaram no rio Gurupizão, em Ulianópolis

Foram localizados os corpos dos dois adolescentes que se afogaram no rio Gurupizão, na comunidade Bom Jesus, no município de Ulianópolis, no sudeste do Pará. A Polícia Civil informou que os corpos foram encontrados nesta sexta-feira (12) e serão encaminhados para perícia. As vítimas foram identificadas como os irmãos Wesley Silva Pereira, 13 anos, e Felype Silva Pereira, 15. Ainda segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Ulianópolis como morte acidental.

Na quinta-feira, a Polícia Civil informou que os adolescentes comemoravam o aniversário do pai no rio Gurupizão, quando foram levados pela correnteza ao tentarem fazer a travessia. O pai dos adolescentes foi encaminhado para atendimento médico e prestará depoimento em momento oportuno. E acrescentou que equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município estavam em diligência para localizar as vítimas.

Mergulhadores voluntários também participaram das buscas. A Secretaria Municipal de Educação de Ulianópolis divulgou nota de pesar pelo falecimento dos adolescentes. Eles estudavam na Escola Municipal de Ensino Fundamental Água Branca. Segundo a nota, os adolescentes faleceram no dia 10, quando se afogaram no rio.