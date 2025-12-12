Capa Jornal Amazônia
Localizados os corpos de adolescentes que se afogaram no rio Gurupizão, em Ulianópolis

Eles comemoravam o aniversário do pai quando foram levados pela correnteza ao tentarem fazer a travessia do rio

O Liberal
fonte

As buscas mobilizaram mergulhadores e moradores da cidade (Foto: Reprodução/Portal Ulianópolis Oficial)

Foram localizados os corpos dos dois adolescentes que se afogaram no rio Gurupizão, na comunidade Bom Jesus, no município de Ulianópolis, no sudeste do Pará. A Polícia Civil informou que os corpos foram encontrados nesta sexta-feira (12) e serão encaminhados para perícia. As vítimas foram identificadas como os irmãos Wesley Silva Pereira, 13 anos, e Felype Silva Pereira, 15. Ainda segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Ulianópolis como morte acidental.

Na quinta-feira, a Polícia Civil informou que os adolescentes comemoravam o aniversário do pai no rio Gurupizão, quando foram levados pela correnteza ao tentarem fazer a travessia. O pai dos adolescentes foi encaminhado para atendimento médico e prestará depoimento em momento oportuno. E acrescentou que equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município estavam em diligência para localizar as vítimas.

Mergulhadores voluntários também participaram das buscas. A Secretaria Municipal de Educação de Ulianópolis divulgou nota de pesar pelo falecimento dos adolescentes. Eles estudavam na Escola Municipal de Ensino Fundamental Água Branca. Segundo a nota, os adolescentes faleceram no dia 10, quando se afogaram no rio.

 

 

Palavras-chave

localizados corpos de adolescentes que se afogaram no rio gurupizão, em ulianópolis

jornal amazônia
Polícia
.
