Polícia

Incêndio de grandes proporções atinge loja em Parauapebas na noite desta quinta-feira (14)

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local atuando para conter as chamas e evitar que o incêndio se espalhe

Incêndio de grandes proporções atinge loja em Parauapebas na noite desta quinta-feira (14). (Reprodução)

Um incêndio foi registrado na noite desta quinta-feira (14) na Praça do Cidadão, localizada no bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará. As chamas atingem uma loja, mas há risco de que outros estabelecimentos próximos também sejam atingidos pelo fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local atuando para conter as chamas e evitar que o incêndio se espalhe.

Ainda não há maiores detalhes sobre as causas do incêndio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram grande movimentação de pessoas que acompanham a ocorrência e se preocupam com a dimensão do incêndio.

Conforme as imagens, as chamas estão bem intensas, podendo ser vistas de vários pontos da cidade.

Palavras-chave

polícia

incêndio atinge loja em parauapebas

parauapebas no sudeste do pará
