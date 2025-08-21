Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casa de madeira é destruída e três imóveis são afetados por incêndio em Abaetetuba

O sinistro ocorreu na noite de quarta-feira (20), no bairro São João

O Liberal
fonte

Casa de madeira é destruída e três imóveis são afetados por incêndio em Abaetetuba. (Foto: Redes Sociais)

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O sinistro ocorreu na noite de quarta-feira (20), no bairro São João, próximo a uma escola. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, três imóveis ao redor da residência também foram atingidos.

“As chamas que atingiram a residência de madeira foram controladas. Duas casas e uma escola foram parcialmente afetadas, sem graves danos. Não houve vítimas”, comunicou.

VEJA MAIS

image Mais de 300 tabletes de droga são encontrados em compartimento secreto de caminhão, em Ananindeua
De acordo com a PRF, o caminhão estava estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada no município

image Altamira: dono de locadora de veículos é preso por suspeita de participação em roubo de cacau
As investigações da Polícia Civil apontaram que a caminhonete do empresário foi usada para transportar 21 sacas de cacau, o equivalente a uma tonelada e 200 quilos

Não há informações sobre o que teria dado início ao incêndio na casa de madeira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a residência sendo consumida pelo fogo. Moradores ao redor também registraram os outros imóveis que foram atingidos. Segundo os relatos, as árvores ao redor também teriam sido queimadas devido à proporção das chamas.

As gravações mostram que uma parte da escola foi afetada pelo incêndio, pois a instituição fica a duas casas de distância da residência em que o fogo começou. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e realizou o combate às chamas antes que se espalhassem para mais residências.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em abaetetuba
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

perda total

Casa de madeira é destruída e três imóveis são afetados por incêndio em Abaetetuba

O sinistro ocorreu na noite de quarta-feira (20), no bairro São João

21.08.25 15h37

PRESO

Suspeito de integrar grupo que praticava roubos em lotéricas na Paraíba é preso no Pará

O investigado era o último procurado pela Polícia Civil e foi capturado na cidade de Parauapebas

21.08.25 14h58

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Trio armado invade casa e atira em homem durante tentativa de homicídio em Terra Alta

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (21), em Mocajubinha

21.08.25 14h28

POLICIA

Mais de 300 tabletes de droga são encontrados em compartimento secreto de caminhão, em Ananindeua

De acordo com a PRF, o caminhão estava estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada no município

21.08.25 13h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

21.08.25 8h49

POLÍCIA

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

21.08.25 9h16

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

INVESTIGAÇÃO

Veículo usado no homicídio de jovem na Pedreira é apreendido pela polícia em Belém

As investigações são conduzidas pela Seccional da Pedreira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

19.08.25 21h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda