Casa de madeira é destruída e três imóveis são afetados por incêndio em Abaetetuba

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O sinistro ocorreu na noite de quarta-feira (20), no bairro São João, próximo a uma escola. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, três imóveis ao redor da residência também foram atingidos.

“As chamas que atingiram a residência de madeira foram controladas. Duas casas e uma escola foram parcialmente afetadas, sem graves danos. Não houve vítimas”, comunicou.

Não há informações sobre o que teria dado início ao incêndio na casa de madeira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a residência sendo consumida pelo fogo. Moradores ao redor também registraram os outros imóveis que foram atingidos. Segundo os relatos, as árvores ao redor também teriam sido queimadas devido à proporção das chamas.

As gravações mostram que uma parte da escola foi afetada pelo incêndio, pois a instituição fica a duas casas de distância da residência em que o fogo começou. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e realizou o combate às chamas antes que se espalhassem para mais residências.