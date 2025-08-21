Altamira: dono de locadora de veículos é preso por suspeita de participação em roubo de cacau

Um empresário do ramo de locação de veículos foi preso em uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (20/8), em Altamira, no sudoeste do Pará. Ele é suspeito de envolvimento no roubo de uma carga de cacau que ocorreu em julho deste ano, na região do Xingu.

Segundo o portal A Voz do Xingu, as investigações apontaram que a caminhonete do empresário foi usada para transportar 21 sacas de cacau, o equivalente a uma tonelada e 200 quilos. A mercadoria havia sido roubada no dia 16 do mês passado, na altura do quilômetro 22 da PA-415.

Ainda conforme A Voz do Xingu, um casal que levava a carga foi rendido por três homens armados em uma caminhonete, que bloqueou a estrada e obrigou as vítimas a descerem do veículo. Durante a ação, os suspeitos mantiveram revólveres apontados para as cabeças do casal.

As autoridades conseguiram rastrear o veículo após o compartilhamento de um vídeo que mostrava a caminhonete transportando a carga roubada. O automóvel foi localizado em uma locadora.

O empresário foi detido temporariamente por suspeita de participação no crime. Ele deve responder por roubo qualificado. O suspeito em questão já havia sido alvo da operação “Autobots”, em 2020, quando foi preso por receptação qualificada. Na época, a polícia disse que ele utilizava a locadora como fachada para comercializar peças e veículos adulterado, além de manter uma oficina clandestina no desmonte e adulteração de automóveis.