Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mais de 300 tabletes de droga são encontrados em compartimento secreto de caminhão, em Ananindeua

De acordo com a PRF, o caminhão estava estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada no município

O Liberal
fonte

PRF, Denarc e Receita Federal apreendem 309 tabletes de drogas (Foto: Divulgação | PRF)

Um total de 309 tabletes de drogas foi apreendido dentro de um caminhão na manhã desta quinta-feira (21) em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil do Pará e da Receita Federal. A ação teve início por volta das 8h30, quando a PRF foi acionada pelo Denarc,

De acordo com a PRF, o caminhão estava estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada no município. Durante a inspeção, as equipes localizaram um compartimento secreto no baú do semirreboque, onde estavam escondidos 290 tabletes de uma substância análoga a skunk e 19 tabletes de cocaína. 

DROGAS

Ao todo, o material somou aproximadamente 310 quilos de entorpecentes. O trabalho contou ainda com o apoio de um cão farejador da Receita Federal, que auxiliou na identificação da carga ilícita.

Após a apreensão, a droga foi encaminhada à sede do Denarc, no bairro do Telégrafo, em Belém. O material deve passar pelos procedimentos legais cabíveis, de acordo com a PRF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

caminhão com drogas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLICIA

Mais de 300 tabletes de droga são encontrados em compartimento secreto de caminhão, em Ananindeua

De acordo com a PRF, o caminhão estava estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada no município

21.08.25 13h05

POLÍCIA

Altamira: dono de locadora de veículos é preso por suspeita de participação em roubo de cacau

As investigações da Polícia Civil apontaram que a caminhonete do empresário foi usada para transportar 21 sacas de cacau, o equivalente a uma tonelada e 200 quilos

21.08.25 13h05

POLÍCIA

Homem é preso após atacar cunhado com enxada em Belterra, no Pará

Após desentendimento familiar na Comunidade Nossa Senhora das Graças, vítima foi hospitalizada com ferimentos graves em Santarém

21.08.25 10h47

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

21.08.25 8h49

INVESTIGAÇÃO

Veículo usado no homicídio de jovem na Pedreira é apreendido pela polícia em Belém

As investigações são conduzidas pela Seccional da Pedreira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

19.08.25 21h56

POLÍCIA

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

21.08.25 9h16

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda