Mais de 300 tabletes de droga são encontrados em compartimento secreto de caminhão, em Ananindeua

Um total de 309 tabletes de drogas foi apreendido dentro de um caminhão na manhã desta quinta-feira (21) em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil do Pará e da Receita Federal. A ação teve início por volta das 8h30, quando a PRF foi acionada pelo Denarc,

De acordo com a PRF, o caminhão estava estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada no município. Durante a inspeção, as equipes localizaram um compartimento secreto no baú do semirreboque, onde estavam escondidos 290 tabletes de uma substância análoga a skunk e 19 tabletes de cocaína.

Ao todo, o material somou aproximadamente 310 quilos de entorpecentes. O trabalho contou ainda com o apoio de um cão farejador da Receita Federal, que auxiliou na identificação da carga ilícita.

Após a apreensão, a droga foi encaminhada à sede do Denarc, no bairro do Telégrafo, em Belém. O material deve passar pelos procedimentos legais cabíveis, de acordo com a PRF.