Polícia Civil faz buscas por principal suspeito de matar mulher a facadas em Ananindeua

A mulher vítima de feminicídio morreu na terça-feira (7), no bairro do Aurá

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

A Polícia Civil faz buscas pelo principal suspeito de ser o autor do feminicídio de Adriana Batista dos Reis, morta a facadas em Ananindeua. O crime ocorreu na manhã de terça-feira (7), no bairro do Aurá. Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido atacada pelo ex-companheiro. Nesta sexta-feira (10), a PC informou que as diligências seguem em andamento para localizar o suspeito.

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem)”, comunicou.

Segundo os relatos iniciais, o feminicídio aconteceu por volta das 5h30. O suspeito estaria escondido debaixo de uma escada na parte da frente do prédio em que a vítima morava. Ele teria se aproveitado do momento em que a mulher saiu do imóvel para fazer compras e a atacou. O crime teria ocorrido algumas semanas após a vítima terminar o relacionamento com o suspeito. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias ou as reais motivações para o assassinato.

Após o esfaqueamento, familiares teriam escutado os gritos da vítima e descido para ver do que se tratava. Ao chegarem, a encontraram gravemente ferida. O filho adolescente de Adriana chegou a socorrê-la e encaminhá-la em uma motocicleta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, ela não resistiu e morreu momentos após dar entrada no local. A Polícia Científica do Pará fez a perícia no corpo de Adriana e liberou para a família. O suspeito não foi mais visto após o crime.

