'Gordo do Abrigo' e outro pedreiro são mortos a tiros após discussão em Mosqueiro

Por enquanto, a Polícia Civil tenta identificar os autores do crime. Ninguém foi preso

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Rafael Rodrigues Pereira, conhecido pelo apelido de “Gordo do Abrigo”, e mais um outro homem, que não teve o nome divulgado, foram mortos a tiros na noite de quarta-feira (8/10), na rua Deus Proverá, localizada na comunidade Asa Branca, zona rural do distrito de Mosqueiro, em Belém. Segundo a Polícia Civil, as vítimas trabalhavam de pedreiro e discutiram com outras pessoas, que atiraram contra elas.

Não houve tempo de socorrer a dupla baleada. Rafael e o outro homem, que teria vindo do Marajó, morreram ainda no local do crime. Quando os policiais chegaram no endereço, os suspeitos já tinham fugido. Até agora, a identidade dos envolvidos no duplo homicídio é desconhecida.

Ainda conforme a PC, Rafael já havia sido preso por latrocínio de dois homens, pai e filho. No entanto, as autoridades não confirmaram se a morte dele possa ter alguma ligação com a vida pregressa da vítima.

Os corpos das vítimas foram removidos pela Polícia Científica. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Seccional de Mosqueiro, que solicitou perícias e ouve testemunhas para auxiliar nas investigações e identificar os envolvidos. “Diligências seguem em andamento para identificar formalmente a outra vítima”, comunicou a instituição. Até agora, nenhum suspeito foi preso por envolvimento no caso.

