Polícia

Armas e dinheiro são apreendidos em operação contra garimpo e comércio clandestino de ouro no Pará

A Operação Aurífero, da Polícia Federal, foi realizada nos municípios de Curionópolis e Parauapebas

Armas e dinheiro são apreendidos em operação contra garimpo e comércio clandestino de ouro no Pará. (Foto: Polícia Federal)

Armas de fogo, munições e R$ 25 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Aurífero, que combate o garimpo ilegal e o comércio clandestino de ouro no Pará. A ação foi deflagrada nesta quinta-feira (10/10) para cumprir dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Curionópolis e Parauapebas, no sudeste paraense.

Segundo a PF, a ação tem o objetivo de combater a extração ilegal de recursos minerais e a venda clandestina de ouro. Durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo, diversas munições, cerca de R$ 25 mil em espécie e aparelhos celulares pertencentes aos investigados. O material foi encaminhado para perícia técnico-científica da Polícia Federal, a fim de aprofundar as apurações sobre a origem e a destinação dos valores e bens apreendidos.

Conforme a PF, as investigações policiais apontam fortes indícios da existência de uma estrutura criminosa voltada à exploração mineral ilegal e à comercialização de ouro sem origem comprovada, com uso de maquinário pesado e graves danos ambientais em áreas próximas ao Rio Novo, no município de Curionópolis.

A operação é um desdobramento de ações anteriores da Polícia Federal na região, realizadas em conjunto com órgãos ambientais federais, e tem como foco desarticular a logística e o financiamento de garimpos ilegais.

A extração e o comércio irregulares de ouro provocam impactos severos ao meio ambiente, como o assoreamento de cursos d’água e a contaminação de solos e rios por substâncias tóxicas, além de gerar prejuízos ao patrimônio da União.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crime ambiental

extração ilegal de ouro
Polícia
