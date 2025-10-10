Mergulhadores localizam corpo de caminhoneiro que estava em carreta que caiu no Rio Acará

O corpo de Luiz Cláudio, de 41 anos, caminhoneiro que estava dentro de uma carreta que caiu no Rio Acará, foi localizado na manhã desta sexta-feira (10). Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi encontrada sem vida. O trágico incidente comoveu a população, que havia se mobilizado e auxiliava nas buscas junto com os mergulhadores.

“A Polícia Civil informa que o corpo da vítima, identificada como Luiz Cláudio, foi encontrado na manhã de hoje (10) e encaminhado para perícias em Belém. A Polícia Civil segue com as investigações, conduzidas pela Delegacia do Acará”, comunicou.

O incidente ocorreu nas primeiras horas de quarta-feira (8), em um porto no bairro Pantanal, no Acará. A carreta que a vítima conduzia estava na balsa que realiza a travessia de veículos pelo rio. De acordo com as imagens de câmeras, o veículo que transportava seixo caiu da embarcação e afundou nas águas, que possuem cerca de 26 metros de profundidade. O condutor não conseguiu sair e morreu afogado.

Ainda durante a madrugada desta sexta-feira, circularam informações falsas nas redes sociais sobre o caminhoneiro ter sido encontrado com vida. A fake news mobilizou familiares e amigos de Luiz Cláudio, que foram ao local do acidente e descobriram que tudo era mentira. O corpo foi encontrado às margens do rio após boiar durante a manhã.