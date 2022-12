​Carro usado por bandidos para matar homem no Satélite é periciado

O carro usado pelos bandidos para execução de Mauro Reis Coelho, vulgo “Mauro Pulan”, no Conjunto Satélite, foi periciado na tarde de quinta-feira (8), no pátio da Seccional da Sacramenta, em Belém. Dentro do veículo, um Volkswagen Fox, peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) encontraram várias placas frias, ou seja, que não têm cadastro no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Também foram coletados possíveis materiais genéticos que poderão ajudar a polícia a identificar os autores do homicídio. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (8), no bairro do Coqueiro.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará. Em nota, a PC informou que o caso está sendo investigado por meio da Divisão de Homicídios. “Um inquérito foi instaurado e apurações estão sendo realizadas para esclarecer as motivações e identificar as pessoas envolvidas no crime”, afirmou a polícia.

Mauro foi crivado de bala dentro do carro em que estava, modelo HB20 branco, ao lado da filha. Ela também foi atingida no abdômen e está internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Pelo menos quatro homens encapuzados são suspeitos do crime. Eles fugiram e abandonaram o Volkswagen Fox na ocupação do Carandiru, no Conjunto CDP, em Belém. Nada foi levado da vítima. A motivação do crime é desconhecida.

Integrante de grupo de extermínio

Pulan era acusado de integrar um ​​grupo de extermínio do Pará conhecido como “Liga da Justiça”, responsável por pelo menos 136 assassinatos nas regiões Norte e Nordeste do país. O criminoso chegou a ser preso, em novembro de 2012, no Maranhão. Segundo a polícia, no momento da prisão, Pulan estava com um revólver pertencente à Secretaria de Segurança Pública do Rio Janeiro e uma carteira falsa de policial militar do Pará.