Homem é executado dentro de carro na manhã desta quinta (8) no Satélite

​Um homem identificado como Mauro Reis Coelho foi assassinado a tiros dentro de um carro nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8), no Conjunto Satélite, em Belém. A filha dele, que também estava no veículo, foi atingida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu por volta das 7h30, na esquina da WE-8 com a SN7. Não há informações sobre autoria e motivação para o homicídio, que tem características de execução.

O automóvel, modelo HB20, de cor branca, onde pai e filha estavam ficou crivado de bala. Os vidros das portas e dos para-brisas​​ ficaram destruídos. O corpo de Mauro foi encontrado no banco do carona, o que levanta a hipótese de que ele ainda tentou fugir dos seus algozes.

Equipes da Polícia Militar estão no local para garantir a preservação da cena do crime, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), que fará a análise e remoção do cadáver. A Polícia Civil vai investigar o homicídio.