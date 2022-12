Perícia em corpo de homem assassinado no Satélite já dura 6 horas

O corpo do homem identificado como Mauro Reis Coelho, vulgo “Mauro Pulan”, permanecia no local onde ele foi assassinado até por volta das 13h desta quinta-feira (8). No local, peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) ainda fazem a análise do cadáver, bem como da cena do crime. O homicídio ocorreu às 7h na esquina da WE-8 com a SN7, no Conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, em Belém.

Mauro estava dentro de um carro com a filha e mais uma mulher, quando homens encapuzados se aproximaram em um outro veículo e efetuaram diversos disparos. O automóvel ficou crivado de bala. Pulan foi atingido na região da cabeça, barriga e peito. Ele morreu na hora. A filha dele recebeu dois tiros no abdômen. Ela foi socorrida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Os criminosos fugiram logo em seguida. O carro usado na ação foi encontrado abandonado na ocupação do Carandiru, no Conjunto CDP, na capital paraense. Nada foi levado da vítima. A motivação do crime é desconhecida, assim como seus autores.