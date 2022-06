Carro invade casa na avenida João Paulo II em Belém

Um carro invadiu uma casa, na manhã desta quinta-feira (16), no bairro de São Brás, em Belém. É o terceiro acidente de trânsito já registrado neste feriado de Corpus Christi na capital. Não há informações de feridos.

O acidente ocorreu na avenida João Paulo II, no cruzamento com a avenida Ceará. O motorista perdeu o controle e danificou a casa. As polícia Civil e Militar foram acionadas para atender à ocorrência.