Carro funerário cai de ponte em Augusto Corrêa

Um carro funerário caiu de uma ponte que fica na comunidade do Patal, na BR-308, zona rural de Augusto Corrêa, nordeste do Pará, na madrugada desta sexta-feira (10/4). O motorista e o passageiro do automóvel sofreram escoriações.

Segundo o Portal Tailândia, o condutor teria perdido o controle do carro, na cabeceira da ponte, em um trecho sem sinalização e iluminação, caindo no córrego abaixo.

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O veículo realizava o traslado de um corpo de Capanema para Viseu. O caixão foi removido do leito do rio e transferido para outro automóvel, que seguiu viagem até o destino final.

Reclamações

Nos últimos dias, as pontes do município têm sido alvo de reclamações dos moradores. Na terça-feira (7/4), uma ponte desabou no momento em que uma caçamba carregada de areia passava também na zona rural do município de Augusto Corrêa.

Apesar do susto, não há relatos de feridos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o veículo fica parcialmente pendurado após a queda da estrutura, deixando a ponte completamente intrafegável. Nas imagens, moradores aparecem atravessando o rio a pé para conseguir chegar ao outro lado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Augusto Corrêa para comentar sobre as condições das pontes que existem no município. A reportagem aguarda retorno.