Caçamba fica pendurada após desabamento de ponte em Augusto Corrêa

Uma ponte localizada na zona rural do município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, desabou na tarde desta terça-feira (7). O incidente ocorreu no momento em que uma caçamba carregada de areia passava pelo local.

Apesar do susto, não há relatos de feridos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o veículo fica parcialmente pendurado após a queda da estrutura, deixando a ponte completamente intrafegável. Nas imagens, moradores aparecem atravessando o rio a pé para conseguir chegar ao outro lado.

Moradores da região relatam que a precariedade das pontes é ​um problema antigo no município e cobram providências por parte da gestão municipal.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Augusto Corrêa para obter um posicionamento sobre o ocorrido. O Ministério Público também foi acionado para se manifestar sobre o caso. Ainda não houve retorno.