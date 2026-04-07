Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Caçamba fica pendurada após desabamento de ponte em Augusto Corrêa

Moradores da região relatam que a precariedade das pontes é ​um problema antigo no município e cobram providências por parte da gestão municipal

O Liberal
fonte

Caçamba fica pendurada após desabamento de ponte em Augusto Corrêa. (Reprodução/ redes sociais)

Uma ponte localizada na zona rural do município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, desabou na tarde desta terça-feira (7). O incidente ocorreu no momento em que uma caçamba carregada de areia passava pelo local.

Apesar do susto, não há relatos de feridos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o veículo fica parcialmente pendurado após a queda da estrutura, deixando a ponte completamente intrafegável. Nas imagens, moradores aparecem atravessando o rio a pé para conseguir chegar ao outro lado.

Moradores da região relatam que a precariedade das pontes é ​um problema antigo no município e cobram providências por parte da gestão municipal.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Augusto Corrêa para obter um posicionamento sobre o ocorrido. O Ministério Público também foi acionado para se manifestar sobre o caso. Ainda não houve retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caçamba fica pendurada após desabamento de ponte em Augusto Corrêa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LEGISLATIVO

Alepa aprova regras para couvert artístico em bares e restaurantes do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará também aprovou pacote de projetos sobre cultura, inclusão e saúde em sessão unânime

07.04.26 18h49

SEGURANÇA VIÁRIA

Operação Semana Santa 2026: Detran registra quase 3 mil infrações no Pará

Nos cinco dias de operação, não houve registro de mortes nas rodovias estaduais em que o Departamento de Trânsito atua

07.04.26 17h48

SAÚDE

Pará registra 144 mortes por câncer de esôfago em 2025; veja como prevenir

O quadro está ligado ao álcool e fumo, fatores de risco para o surgimento

07.04.26 17h13

POLÍCIA

Integração das forças é principal arma contra o crime organizado no Pará, diz superintendente da PRF

Um resultado dessa cooperação foi a apreensão de uma tonelada de cocaína em Goianésia do Pará, no sudeste paraense, na segunda (6/4)

07.04.26 16h41

MAIS LIDAS EM PARÁ

CASO BRUNO MAFRA

Condenado por estupro, Bruno Mafra divulga prints de conversas com vítimas; confira

Cantor paraense compartilhou mensagens antigas com as filhas nas redes sociais ao comentar o caso

06.04.26 20h36

CASO BRUNO MAFRA

Bruno Mafra se pronuncia pela primeira vez após condenação por estupro de vulnerável

Cantor paraense publicou vídeo nas redes sociais e declarou inocência após decisão da Justiça

06.04.26 19h56

CASO BRUNO MAFRA

Confira o pronunciamento completo de Bruno Mafra

Cantor da banda Bruno e Trio nega acusações em vídeo e afirma que vai provar inocência

06.04.26 20h51

INCLUSÃO

Pará lança carteira digital para identificação de pessoas com autismo

Lançamento permite emissão pelo celular, com mais agilidade, segurança de dados e garantia de direitos para pessoas com transtorno do espectro autista no estado

07.04.26 19h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda