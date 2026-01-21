Capa Jornal Amazônia
Caminhão cai após ponte desabar na zona rural de Castanhal

Acidente aconteceu na Ponte do Moura, ramal do km 14 da PA-320. Moradores já alertavam sobre o risco e cobram providências das autoridades

O Liberal
fonte

Caminhão desabou em ponte de madeira na zona rural de Castanhal, na manhã desta quarta-feira (21). (Reprodução redes sociais)

Um caminhão carregado caiu após o desabamento da Ponte do Moura, localizada na zona rural de Castanhal, na manhã desta quarta-feira (21). O motorista do veículo conseguiu se salvar. Ele pulou antes da queda completa do caminhão e não sofreu ferimentos.

O acidente resultou em prejuízo material. A ponte de madeira possuía estrutura precária, sendo alvo de denúncias constantes dos moradores locais.

Risco de desabamento era conhecido

O risco de desabamento da Ponte do Moura já era conhecido. Moradores da região alertavam sobre as condições da estrutura há algum tempo, cobrando providências das autoridades.

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Castanhal divulgou nota dizendo que "lamenta o desabamento da Ponte do Moura, localizado no ramal do Km 14 da PA-320".

"Informa que já estava em andamento os procedimentos administrativos para a construção de uma nova ponte de concreto no local. O município segue atuando de forma integrada para mitigar, com a maior brevidade possível, os impactos causados à população da região, assegurando a execução da obra e o restabelecimento do tráfego", diz.

"A Prefeitura reafirma seu compromisso com a reconstrução da cidade, pautada pela seriedade, responsabilidade e respeito à população", finaliza.

A reportagem do O Liberal entrou em contato também com o Governo do Estado para obter um posicionamento e aguarda uma resposta.

