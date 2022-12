Carro explode em garagem de condomínio no bairro de Nazaré

Um carro pegou fogo e explodiu na garagem de um condomínio residencial na travessa 14 de Março com a rua João Balbi, no bairro de Nazaré, em Belém, na noite desta quinta-feira (1º). As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Moradores do entorno reclamam de um forte odor de fumaça. Não há relatos de feridos.

"Foi um carro na garagem. Começou a subir fumaça. Ouvimos estouros e todo mundo desceu", relatou uma moradora do condomínio. Segundo ela, o Corpo de Bombeiros está no local e o fogo já foi controlado.

Matéria em atualização.

