carro derruba muro de casa em cametá

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro derrubou o muro de uma casa em Cametá, município no nordeste do Pará. O caso aconteceu no começo da noite de segunda-feira (22/7), às 18h18, na Rua Cipriano Santos, bairro Centro. Não há relato oficial de feridos ou sobre o que teria ocasionado o acidente de trânsito.

A filmagem já começa com o carro indo direto contra o muro, que tem parte dele demolido. Após o impacto, condutores e outros curiosos vão em direção ao automóvel. Quatro pessoas saem do carro. Dentro da casa afetada, uma pessoa observa da janela a movimentação na rua. Mais pessoas chegam para saber o que aconteceu e a gravação termina depois de uns minutos.

O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) foi acionado para o caso. De acordo com o relato da PM, o condutor do carro fugiu do local da colisão. Mesmo assim, a dona do automóvel e o proprietário da casa foram conduzidos à delegacia de Cametá, para que o caso fosse repassado à Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre essa ocorrência e aguarda retorno.