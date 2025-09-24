Carro capota após colisão na travessa do Chaco; ninguém ficou ferido com gravidade

Um acidente de trânsito ocorreu na tarde desta quarta-feira (24) no cruzamento da travessa do Chaco com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco. Dois carros de passeio colidiram. Um dos veículos, da marca Toyota, capotou e ficou virado no local. Os moradores da região ajudaram os motoristas e acionaram os serviços de emergência. Ninguém ficou ferido com gravidade, apenas com escoriações leves.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ir até o local, mas ambos os motoristas estavam bem. De acordo com informações de testemunhas, o acidente causou apenas danos materiais. Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou que não foi acionada para a referida ocorrência.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. No local, a equipe constatou cinco pessoas com escoriações leves, que recusaram encaminhamento para atendimento em unidades da rede municipal de saúde.