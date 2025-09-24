Carreta desgovernada quase despenca de ponte sobre o rio Capim, no nordeste do Pará

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma carreta “pendurada” sobre a ponte do rio Capim, na rodovia PA-252, no distrito de Santana do Capim, entre os municípios de Mãe do Rio e Concórdia do Pará. O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (24).

De acordo com testemunhas, o veículo teria ficado desgovernado antes de colidir contra a estrutura da ponte e quase cair no rio. Motoristas e pedestres que passavam pelo local filmaram a cena e compartilharam nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre o condutor do veículo e não foram registrados feridos. A Polícia Militar foi acionada e atuou na organização do trânsito e na adoção dos procedimentos para a retirada da carreta do local.