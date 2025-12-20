Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carreta tomba na BR-422, em Tucuruí, e atinge micro-ônibus com passageiros

Acidente ocorreu no quilômetro 11 da rodovia e foi registrado na Seccional Urbana; não houve vítimas

O Liberal
fonte

Micro-ônibus que passava pelo local foi atingido; carga de arroz ficou espalhada pelo acostamento (Reprodução/ Redes sociais)

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um micro-ônibus foi registrado na tarde da última sexta-feira (19), no quilômetro 11 da BR-422, no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada na Seccional Urbana de Tucuruí e não houve registro de vítimas.

VEJA MAIS

image Tiroteio em bar deixa um morto e um ferido na região da Palmares II, em Parauapebas
As circunstâncias do caso continuam sendo investigadas pela Polícia Civil

image Motorista é apresentado à Polícia Civil após acidente envolvendo três veículos em Santarém
Ele foi contido por moradores e, em seguida, abordado por agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

image Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama
A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total

Segundo as informações iniciais,  a carreta transportava uma carga de arroz quando apresentou uma falha mecânica no sistema de freios. Sem controle, o veículo saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

Durante o acidente, um micro-ônibus que trafegava pelo local, com 30 passageiros, acabou sendo atingido. Apesar do impacto, nenhum ocupante do coletivo ficou ferido.

Em nota, a Polícia Civil do Pará confirmou que foram constatados somente danos materiais. “O motorista da carreta teve apenas escoriações leves no rosto”, acrescentou. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

tucuruí

acidentes de trânsito no Pará

Carreta tomba na BR-422, em Tucuruí, e atinge micro-ônibus com passageiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dois homens são apresentados à polícia por prática de jogo ilegal na rodoviária de Marabá

Ação ocorreu na manhã de sexta-feira (19) após denúncias de motoristas de vans que atuam no local

20.12.25 17h13

ALERTA!

Clonagem de celular cresce 11% no Pará; veja como identificar o crime e se proteger

A prática criminosa, conhecida como SIM Swap, permite que golpistas assumam o número da vítima e tenham acesso a informações pessoais e contas digitais

20.12.25 16h00

FUGA

Cinco custodiados fogem de unidade prisional em Santarém, no oeste do Pará

Um dos foragidos foi localizado pelo 3º BPM e encaminhado para atendimento médico

20.12.25 15h47

MAUS-TRATOS

Mulher é presa após agredir irmã com deficiência em Igarapé-Miri, no Pará

Ela foi autuada pelo crime de maus-tratos e permanece à disposição da Justiça

20.12.25 15h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

TRAGÉDIA

Morre casal atingido por carrocinha com sacos de cimento na rodovia Arthur Bernardes

O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira, no bairro da Pratinha

20.12.25 11h40

ACIDENTE

Carrocinha com sacos de cimento se solta de caminhão e atinge casal em uma moto em Belém

Acidente ocorreu, na manhã desta sexta-feira, na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha

19.12.25 10h34

EM RECUPERAÇÃO

Gabriel, o cachorro agredido por carroceiro em Icoaraci, recebe alta

A agressão ocorreu na manhã do dia 9 deste mês, na N3 do Conjunto Cohab

20.12.25 12h01

COLISÃO

Motorista é apresentado à Polícia Civil após acidente envolvendo três veículos em Santarém

Ele foi contido por moradores e, em seguida, abordado por agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

20.12.25 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda