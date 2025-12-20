Carreta tomba na BR-422, em Tucuruí, e atinge micro-ônibus com passageiros

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um micro-ônibus foi registrado na tarde da última sexta-feira (19), no quilômetro 11 da BR-422, no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada na Seccional Urbana de Tucuruí e não houve registro de vítimas.

VEJA MAIS

Segundo as informações iniciais, a carreta transportava uma carga de arroz quando apresentou uma falha mecânica no sistema de freios. Sem controle, o veículo saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

Durante o acidente, um micro-ônibus que trafegava pelo local, com 30 passageiros, acabou sendo atingido. Apesar do impacto, nenhum ocupante do coletivo ficou ferido.

Em nota, a Polícia Civil do Pará confirmou que foram constatados somente danos materiais. “O motorista da carreta teve apenas escoriações leves no rosto”, acrescentou.