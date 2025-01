Carreta carregada de ovos tomba na BR-010, em Paragominas

Uma carreta carregada de ovos tombou na BR-010 na manhã de domingo (19/1), a cerca de 5 km do bairro Nagibão, em Paragominas, no nordeste paraense. As circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas.

Conforme o perfil BO Paragominas, o condutor do automóvel e a companheira dele estavam na carreta no momento do acidente. Eles foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do casal.

VEJA MAIS

Ainda segundo o BO Paragominas, testemunhas relataram que, supostamente, pessoas tentaram abrir um buraco no baú da carreta para saquear a carga de ovos, mas não obtiveram sucesso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.