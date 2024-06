Sefa apreende quase 3 milhões de litros de óleo diesel em Juruti

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam pouco mais de 2,9 milhões de litros de óleo diesel sem qualquer documentação fiscal em Juruti, oeste do Pará, na quinta-feira (13). A carga viaja numa balsa no Rio Amazonas, na altura da cidade paraense, no Baixo Amazonas, com destino a Itaituba, sudoeste do estado. A carga tem valor de R$ 11.634.566,34.

VEJA MAIS

“A equipe de fiscais da CECOMT Tapajós abordou embarcação, um empurrador, oriunda do estado do Amazonas, transportando combustível em duas balsas. Mas somente uma delas tinha nota fiscal, o que foi confirmado pelo próprio transportador”, explicou o coordenador da unidade Sefa no Tapajós, Maycon Freitas.

Após o início da ação fiscal, o proprietário do óleo diesel emitiu documentos fiscais que foram desconsiderados pela equipe de fiscalização. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 5.717.922,21.